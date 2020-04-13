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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кара-Суйском районе умерла девочка. Родители обвиняют в ее смерти врачей

В Кара-Суйском районе умерла девочка, ее родственники находились в обсервации с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня во время пресс-конференции коменданта Ноокатского, Кара-Суйского районов и города Оша Малика Нурдинова сообщили жители села Папан.

Родители скончавшегося ребенка винят в смерти дочери медиков. По их словам, девочке вовремя не оказали помощь.

«У моей дочери поднялась температура до 42 градусов, сельские медики ее не осмотрели. Они взяли только мазок (на коронавирус. — Прим. 24.kg), который показал отрицательный результат. Моя дочь умерла. Брат вместе с 26 медиками лежал в обсервации, 11 апреля вышел оттуда. Теперь все от нас убегают. Невестка (супруга брата) 14 дней уже лежит в Ошской городской больнице. Никаких симптомов нет, анализы отрицательные. Медицинские работники не проверили все анализы и стали причиной смерти нашей дочери. Будет ли дана им юридическая оценка?» — спросили родители девочки.

Малик Нурдинов ответил, что милиция проверит факт и даст оценку, если женщина обратится с письменным заявлением.

«Хорошо, что они вышли здоровыми из обсервации. По поводу медицинских работников, которые не оказали своевременную помощь, вы должны обратиться в милицию с письменным заявлением. Мы все проверим и дадим вам ответ», — сказал Малик Нурдинов.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, 187 из них в Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149955/
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