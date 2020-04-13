12:52
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Благодаря гумпомощи медиков Кыргызстана обеспечили средствами защиты

Минздрав ежедневно формирует потребность в изделиях медицинского назначения в зависимости от количества людей, задействованных в очагах инфекции COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, есть три уровня безопасности и расчеты сделаны по фактическим цифрам задействованных работников в инфекционных больницах, в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, мобильных бригадах, а также в вирусологических лабораториях.

«При необходимости проводим перегруппировку распределения средств защиты. На данный момент, благодаря гумпомощи медицинские работники оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, масками, очками, перчатками», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 79 медиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149946/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Зараженные коронавирусом медики: некоторые кашляют с кровью
Тендер на приобретение химиопрепаратов проведет Минздрав
Врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом в КР, начали доплачивать
В Бишкеке врачей никто не отправляет в отпуск без содержания
В Кыргызстане выявили еще 42 случая коронавируса. И вновь среди них медики
Горячая линия Минздрава: У многих паническое настроение из-за коронавируса
Глава Минздрава против обсервации: это условия для распространения коронавируса
В Кыргызстане двое зараженных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии
Минздрав объяснил, почему частным лабораториям нельзя тестировать на коронавирус
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав отменил плановые операции
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Чолпон Джакупова: В&nbsp;стране взрывоопасная общественно-политическая обстановка Чолпон Джакупова: В стране взрывоопасная общественно-политическая обстановка
Бизнес
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выездные услуги Dos Credobank Выездные услуги Dos Credobank
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
13 апреля, понедельник
12:15
Нацбанк рекомендует гражданам обращаться с жалобами по электронной почте Нацбанк рекомендует гражданам обращаться с жалобами по ...
12:08
Благодаря гумпомощи медиков Кыргызстана обеспечили средствами защиты
11:54
В Бишкеке бездомные могут переждать комендантский час в приюте «Коломто»
11:39
Прекратите унижать врачей! Дастан Бекешев возмущен запугиванием медиков
11:33
В Минздраве прокомментировали инцидент с врачом, которого заставили извиняться