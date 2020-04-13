Благодаря гумпомощи медиков Кыргызстана обеспечили средствами защиты

Минздрав ежедневно формирует потребность в изделиях медицинского назначения в зависимости от количества людей, задействованных в очагах инфекции COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, есть три уровня безопасности и расчеты сделаны по фактическим цифрам задействованных работников в инфекционных больницах, в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, мобильных бригадах, а также в вирусологических лабораториях.

«При необходимости проводим перегруппировку распределения средств защиты. На данный момент, благодаря гумпомощи медицинские работники оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, масками, очками, перчатками», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 79 медиков.