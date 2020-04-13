Контактными с больными коронавирусом признаны почти 7 тысяч человек

На сегодня количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными случаями заражения коронавирусом составляет 6 тысяч 899 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, близкими контактами признаны 1 тысяча 359 человек и дальними (контактными второй категории) — 5 тысяч 540. На обсервации по Кыргызстану находятся 947 человек.

«Количество контактных лиц может изменяться в ходе эпидемиологических расследований», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

На сегодня по Кыргызстану подтверждены 419 случаев заражения коронавирусом.