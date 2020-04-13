Нурболот Усенбаев: Чем больше тестов проводим, тем больше выявляем больных

«На сегодня чем больше тестирования мы проводим, тем больше находим положительных результатов», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, на сегодня Минздрав предпринимает все меры по приобретению необходимых тест-систем, расходных материалов, реагентов. Ведется переписка с Министерством иностранных дел, посольствами, большими поставщиками, чтобы не было перебоев с поставками тест-систем.

«Мы сегодня стараемся применять современные методы определения коронавируса. ПЦР-исследование показывает более точные результаты. Мы будем и дальше вести работу в этом направлении», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

На сегодня в Кыргызстане зафиксированы 419 случаев заражения коронавирусом, 79 из них — медики. 67 пациентов выздоровели.