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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число заболевших коронавирусом приближается к 2 миллионам человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 1 миллиона 850 тысяч 527. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 73 тысячи 10 человек. Больше всего зараженных в США (557 тысяч 571), Испании (166 тысяч 831), Италии (156 тысяч 363), Франции (133 тысячи 670), Германии (127 тысяч 854) и Великобритании (85 тысяч 208).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 400 тысяч, за сутки показатель вырос на 27 тысяч 393 человека.

После заражения коронавирусом скончались 114 тысяч 245 человек (рост на 5 тысяч 378 за сутки). В том числе в Италии умерли 19 тысяч 899 человек, в Испании — 17 тысяч 209, во Франции — 14 тысяч 393.

В Кыргызстане зарегистрировали 377 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 951, в Узбекистане — 865, в России — 15 тысяч 770. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.

Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149922/
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