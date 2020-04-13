Число заболевших коронавирусом приближается к 2 миллионам человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 1 миллиона 850 тысяч 527. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 73 тысячи 10 человек. Больше всего зараженных в США (557 тысяч 571), Испании (166 тысяч 831), Италии (156 тысяч 363), Франции (133 тысячи 670), Германии (127 тысяч 854) и Великобритании (85 тысяч 208).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 400 тысяч, за сутки показатель вырос на 27 тысяч 393 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 377 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 951, в Узбекистане — 865, в России — 15 тысяч 770. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.
Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.