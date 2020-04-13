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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздраву передали средства защиты на $200 тысяч

Министерству здравоохранения передали необходимую помощь на общую сумму $200 тысяч для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что помощь собрана совместно с китайским партнером — корпорацией ZiJin Mining (ОсОО «Алтынкен»). Минздрав получил 5 тысяч медицинских очков, 25 тысяч пар перчаток, 10 тысяч защитных костюмов, 100 портативных термометров и 50 тепловизоров.

«Перечень необходимых средств согласовывался с республиканским штабом и формировался на основе крайне необходимых на сегодня средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса и работают практически круглосуточно», — отметил председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.

Напомним, что ОсОО «Алтынкен» — совместное предприятие ОАО «Кыргызалтын» (доля 40 процентов) и китайской корпорации ZiJin Mining. Компания занимается разработкой месторождения Талды-Булак Левобережный.

На сегодня в стране 377 подтвержденных фактов коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149919/
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