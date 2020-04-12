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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Милиционеры в Каинды проверяют прописку граждан для выявления малоимущих

Сотрудники милиции в Каинды ходят по домам и проверяют документы для того, чтобы выявлять малоимущие семьи, у которых нет прописки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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В Каинды сотрудники милиции ходят по домам и проверяют прописку

По ее данным, районная администрация Панфиловского района направила письмо в правоохранительные органы для помощи по установлению семей, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

«Сотрудники милиции ходят по домам и проверяют прописку граждан только для того, чтобы местные власти знали, кому еще не оказали гумпомощь. У нас же много малоимущих семей, которые проживают без прописки, они не стоят на учете, райгосадминистрация решила о них позаботиться», — отметили в ведомстве.

Напомним, жители Каинды рассказали, что сотрудники правоохранительных органов ходят по домам и проверяют документы жильцов. Милиционеры не представляются, требуют показать домовую книгу и паспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149907/
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