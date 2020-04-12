21:38
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Apple и Google будут следить за контактами зараженных коронавирусом

Apple и Google вместе займутся созданием технологии, которая поможет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом.

«Мы считаем, что еще не было более важного момента для совместной работы над решением одной их самых насущным проблем, чем сейчас», — говорится в сообщении на сайте Apple.

Отмечается, что новая технология должна помочь властям и медикам сократить распространение коронавирусной инфекции благодаря отслеживанию контактов зараженного человека. Реализация проекта пройдет в два этапа.

В мае планируется создание программного интерфейса, который позволит взаимодействовать между устройствами, работающими на ОС Android и iOS, что позволит использовать официальные приложения систем здравоохранения.

В дальнейшем технологические гиганты займутся работой над специальной платформой на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты зараженных коронавирусом. Разработка платформы займет несколько месяцев.

В Apple заверили, что неприкосновенность личной жизни пользователей нарушена не будет.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149905/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Google запретила сотрудникам пользоваться приложением Zoom: небезопасно
Huawei нашла способ обойти санкции США
WhatsApp разрешит использовать один аккаунт на двух смартфонах
Смартфон Huawei P40 Pro возглавил рейтинг DxOMark
Все смартфоны Xiaomi 2020 года рассекречены
Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса
Будьте внимательны: в WhatsApp обнаружен «новогодний вирус»
Топ-20. Рейтинг самых мощных смартфонов составили эксперты
Пользователи Twitter теперь могут скрывать комментарии к своим публикациям
Сколько времени подростку нужно для смартфона, чтобы не навредить здоровью
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в&nbsp;самоизоляции еще две недели Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
12 апреля, воскресенье
21:26
Apple и Google будут следить за контактами зараженных коронавирусом Apple и Google будут следить за контактами зараженных к...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 апреля: дожди
20:19
В гипермаркете Бишкека скрутили покупателя. Версия администрации магазина
19:32
В Кыргызстане стартовал конкурс идей для преодоления последствий коронавируса
18:12
В Джалал-Абаде задержана девушка после критики работы мэрии города