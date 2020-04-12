Apple и Google будут следить за контактами зараженных коронавирусом

Apple и Google вместе займутся созданием технологии, которая поможет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом.

«Мы считаем, что еще не было более важного момента для совместной работы над решением одной их самых насущным проблем, чем сейчас», — говорится в сообщении на сайте Apple.

Отмечается, что новая технология должна помочь властям и медикам сократить распространение коронавирусной инфекции благодаря отслеживанию контактов зараженного человека. Реализация проекта пройдет в два этапа.

В мае планируется создание программного интерфейса, который позволит взаимодействовать между устройствами, работающими на ОС Android и iOS, что позволит использовать официальные приложения систем здравоохранения.

В дальнейшем технологические гиганты займутся работой над специальной платформой на основе Bluetooth, которая будет отслеживать контакты зараженных коронавирусом. Разработка платформы займет несколько месяцев.