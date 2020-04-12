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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявили у находящихся в обсервации. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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Он также отметил, что в Национальном онкологическом центре пока нет людей с подозрением на вирус.

«Мы там подготовили 11 коек для обсервации. Это все отдельные боксы, поэтому никакого опасения нет. Но, к счастью, сейчас там никого с коронавурисной инфекцией еще не положили», — сказал он.

В Кыргызстане 377 подтвержденных фактов коронавируса, 63 из них — врачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149869/
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