Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявили у находящихся в обсервации. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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Он также отметил, что в Национальном онкологическом центре пока нет людей с подозрением на вирус.

«Мы там подготовили 11 коек для обсервации. Это все отдельные боксы, поэтому никакого опасения нет. Но, к счастью, сейчас там никого с коронавурисной инфекцией еще не положили», — сказал он.

В Кыргызстане 377 подтвержденных фактов коронавируса, 63 из них — врачи.