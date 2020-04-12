Число заболевших коронавирусом превысило 1,7 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 1 миллиона 777 тысяч 517. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 79 тысяч 246 человек. Больше всего зараженных в США (529 тысяч 887), Испании (163 тысячи 27), Италии (152 тысячи 271), Франции (130 тысяч 730), Германии (125 тысяч 452) и Великобритании (79 тысяч 885).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 400 тысяч, за сутки показатель вырос на 27 тысяч 567 человек.

После заражения коронавирусом скончались 108 тысяч 862 человека (рост на 6 тысяч 109 за сутки). В том числе в Италии умерли 19 тысяч 648 человек, в Испании — 16 тысяч 606, во Франции — 13 тысяч 832.

В Кыргызстане зарегистрировали 377 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 865, в Узбекистане — 767, в России — 13 тысяч 584. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.