Число заболевших коронавирусом превысило 1,7 миллиона человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 1 миллиона 777 тысяч 517. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 79 тысяч 246 человек. Больше всего зараженных в США (529 тысяч 887), Испании (163 тысячи 27), Италии (152 тысячи 271), Франции (130 тысяч 730), Германии (125 тысяч 452) и Великобритании (79 тысяч 885).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 400 тысяч, за сутки показатель вырос на 27 тысяч 567 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 377 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 865, в Узбекистане — 767, в России — 13 тысяч 584. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.
- Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.