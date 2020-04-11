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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Сотрудники института омбудсмена не могут получить пропуска в Бишкеке

Сотрудники института омбудсмена и Наццентра по предупреждению пыток не могут получить пропуска для беспрепятственного передвижения по Бишкеку. Им также запрещено на время карантина посещать СИЗО-1. Администрация следственного изолятора предоставляет свои отчеты онлайн. Об этом 24.kg рассказала председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко.

По ее словам, такие жалобы поступают на электронный ящик комитета. «Поступают обращения по получению пенсий теми, кто прописан по одному адресу, а проживает по другому. Если на почте получить сейчас нельзя, а карточки нет, то как пенсионеры смогут прожить месяц без выплат? Это важный вопрос, который обязательно должен быть решен правительством. Резонансное письмо мы получили от комитета гражданского контроля о недопустимости давления на медиков со стороны ГКНБ и преследовании за высказанное мнение или информацию о зараженных коронавирусом либо об отсутствии средств защиты», — подчеркнула нардеп.

Когда говорят врачи, то это не слухи или попытки исказить информацию, это факты, на которые обязательно надо реагировать и помочь, а не оказывать давление.

Наталья Никитенко

Она добавила, что работа по обращениям идет постоянно. Письма с жалобами и претензиями можно отправлять на электронную почту pravoporyadok7@gmail.com. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149845/
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