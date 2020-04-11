Минфин призвал госучреждения Кыргызстана пересмотреть свои расходы

Минфин призвал все бюджетные учреждения Кыргызстана еще раз пересмотреть свои расходы с целью экономии бюджетных средств. Об этом на брифинге сообщила глава ведомства Бактыгуль Жеенбаева.

По ее словам, Министерство финансов обратилось к партнерам по развитию, международным финансовым институтам, странам-донорам для привлечения грантов и кредитов по максимально низким процентным ставкам.

«К примеру, срок погашения по ресурсам Международного валютного фонда — 10 лет, Евразийского фонда стабилизации и развития — 20 лет, Азиатского банка развития — 32 года, Всемирного банка — 38 лет. Процентные ставки тоже приемлемы для нашей республики. Так, ресурсы МВФ выдают под 0,7 процента, Всемирного банка — под 0,75 процента, Азиатского банка развития — до 1 процента. При этом в условиях предоставленных кредитов есть различные льготные периоды», — сказала Бактыгуль Жеенбаева.