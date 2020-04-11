18:13
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минфин призвал госучреждения Кыргызстана пересмотреть свои расходы

Минфин призвал все бюджетные учреждения Кыргызстана еще раз пересмотреть свои расходы с целью экономии бюджетных средств. Об этом на брифинге сообщила глава ведомства Бактыгуль Жеенбаева.

По ее словам, Министерство финансов обратилось к партнерам по развитию, международным финансовым институтам, странам-донорам для привлечения грантов и кредитов по максимально низким процентным ставкам.

«К примеру, срок погашения по ресурсам Международного валютного фонда — 10 лет, Евразийского фонда стабилизации и развития — 20 лет, Азиатского банка развития — 32 года, Всемирного банка — 38 лет. Процентные ставки тоже приемлемы для нашей республики. Так, ресурсы МВФ выдают под 0,7 процента, Всемирного банка — под 0,75 процента, Азиатского банка развития — до 1 процента. При этом в условиях предоставленных кредитов есть различные льготные периоды», — сказала Бактыгуль Жеенбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149841/
просмотров: 926
Версия для печати
Материалы по теме
Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят власти о помощи
Потери бюджета Кыргызстана до конца года превысят 30 миллиардов сомов
Пандемия коронавируса. Великобритания продлила визы кыргызстанцам
В Министерстве сельского хозяйства появилась горячая линия
Решение о введении послаблений при ЧП можно принимать после прогноза Минздрава
Надо решать, как смягчить режим ЧП, чтобы окончательно не убить экономику
В Бишкеке на постоянной основе работают пять пунктов обсервации
Клара Сооронкулова: Правительство не контролирует соблюдение режима ЧП
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
Режим ЧП нужно отменить. Феликс Кулов объяснил почему
Популярные новости
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в&nbsp;самоизоляции еще две недели Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Первое уголовное дело за&nbsp;скрытие коронавируса возбуждено в&nbsp;городе&nbsp;Ош Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
18:02
Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят власти о помощи Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят вла...
17:12
Минфин призвал госучреждения Кыргызстана пересмотреть свои расходы
17:07
Как падал и поднимался сом, пока мы сидим в карантине
17:03
В Бишкеке жители микрорайона просят «Зеленстрой» убрать обвалившиеся ветки
16:43
Потери бюджета Кыргызстана до конца года превысят 30 миллиардов сомов