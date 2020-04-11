Решение о введении послаблений при ЧП можно принимать после прогноза Минздрава

Экс-премьер-министр Темир Сариев предложил дождаться точного прогноза Минздрава по развитию ситуации с распространением COVID-19 и после принимать решение о продлении режима чрезвычайного положения и возможном введении послаблений. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, если коронавирус удастся купировать и его распространение начнет снижаться, надо разрешить небольшим предприятиям возобновить работу. «Но только при соблюдении определенных санитарных требований. Такой длительный карантин отрицательно скажется на экономике. Особенно на тех, кто жил ежедневным заработком», — отметил Темир Сариев.

Но и совсем пренебрегать карантином не следует, надо слушать врачей и, исходя из их рекомендаций, действовать. Темир Сариев

Он добавил, что следует признать: начало проморгали, хотя у правительства был хороший временной люфт, чтобы подготовиться. «Однако работа была слабой. Тем не менее я далек от критики, нам не надо сейчас искать крайних. После того как локализуем инфекцию, следует создать комиссию и разобраться, чтобы был урок на будущее», — сказал экс-премьер.

Накануне в Казахстане власти объявили о сохранении чрезвычайного положения до 30 апреля. В Кыргызстане срок действия ЧП истекает 15 апреля.

На сегодня в стране 339 подтвержденных фактов коронавируса, 51 из них — медики.