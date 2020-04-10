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Общество
Сюжет: Полезные советы

Дерево упало на машину? В мэрии Бишкека рассказали, как получить компенсацию

Накануне сильный ветер и снег в Бишкеке повалили деревья, которые повредили 18 машин. В столичной мэрии рассказали, как получить компенсацию.

По ее данным, первым делом водителям советуют убедиться, что нет угрозы для их безопасности.

Не спешите убирать ветки самостоятельно.

Водителю необходимо:

  • сообщить о случае в управление Патрульной службы милиции — 102;
  • вызвать сотрудников МП «Бишкекзелехоз» — 0770830006;
  • УПСМ составит протокол, уточнит, правильно ли была припаркована машина, а «Бишкекзеленхоз» осмотрит дерево, установит причину падения;
  • все обследования зафиксируются, акт и протокол передаются на руки горожанину.

Затем водитель может обратиться в суд по статье «Возмещения вреда» Гражданского кодекса КР для установления виновного лица и суммы ущерба.

В мэрии отметили, что природные явления относятся к форс-мажорным обстоятельствам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149759/
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