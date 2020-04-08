Поделитесь телевизором. Не все семьи в Кыргызстане могут смотреть телеуроки

В Министерстве образования и науки признают, что у некоторых семей нет телевизора и их дети не могут посмотреть телеуроки. Об этом на брифинге сообщила замглавы ведомства Надира Джусупбекова.

По ее словам, мониторинг показал, что не все дети могут подключиться к дистанционному обучению.

«Мы попросили местные власти помочь таким семьям. Например, на Иссык-Куле провели акцию «Уязвимая семья»: люди, у которых 3-4 телевизора, поделились с другими», — отметила она.

Замминистра добавила, что обратную связь с учителями можно осуществлять любым доступным способом.

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перевели на дистанционную форму обучения.