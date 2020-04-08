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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев обратился сегодня к горожанам с просьбой оставаться дома в режиме самоизоляции в ближайшие две недели.

«За последние сутки в столице выявлено 10 новых случаев заражения вирусом. Как я ранее говорил, сейчас заканчивается инкубационный период у тех, кто контактировал с первыми инфицированными коронавирусом из числа приехавших в страну извне. Нам надо максимально сократить контакты», — сказал он.

Комендант отметил, что все происходящее — это первый и трудный опыт и всем кыргызстанцам надо набраться терпения и просто выполнять рекомендации Минздрава.

«Сейчас самое важное — свести к минимуму распространение коронавируса. Мы можем этого добиться, только сидя дома», — резюмировал Алмазбек Орозалиев.

Напомним, что карантинные меры и режим чрезвычайного положения в столице страны введены до 15 апреля. Если ситуация не стабилизируется, власти могут продлить сроки действия режима ЧП.

На сегодня в Кыргызстане 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. Четыре человека умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149514/
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