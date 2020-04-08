В Кыргызстане 241 человек находится в стационаре с коронавирусной инфекцией

В Кыргызстане 241 человек, зараженный коронавирусом, проходит стационарное лечение. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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По его словам, в обсервации находится 1 тысяча 97 граждан, на домашнем карантине — 439. «Все контактные лица под наблюдением, мы списки передали в правоохранительные органы и группам семейных врачей, которые ежедневно контролируют их. Будем следить за их перемещениями», — сказал министр.

На сегодня в стране 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. Четыре человека умерли.