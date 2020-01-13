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Общество

Спасенного в Нарыне барса перевезли в реабилитационный центр на Иссык-Куле

Хищника, найденного в сарае в Нарынской области, выпустили в вольер реабилитационного центра Союза охраны природы Германии (NABU) в селе Ананьево. В организации предоставили видео.

Напомним, что барса нашли в Нарынской области. Хищник хотел напасть на скот, но его напугали собаки. Животное забежало в открытую дверь сарая и больше не пыталось убежать. Местный житель отогнал собак и сразу сообщил местному охотоведу, а затем и группе «Барс».

Барса сначала доставили в Бишкек. После осмотра ветеринаров принято решение о направлении его в реабилитационный центр. Животное старое и не сможет охотиться самостоятельно. Ему дали кличку Ак-Моор.

Еще одного обнаружили в лесу на дереве в Таласской области. У него огнестрельное ранение. Животное перевезли в столицу и провели операцию. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с правоохранительными органами выясняет, как барс оказался в лесу и кто в него стрелял.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140302/
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