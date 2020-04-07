13:41
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Взял пропуск для пикника. Комендатура Ошской области отозвала 10 разрешений

Комендатура Ноокатского, Кара-Суйского районов и города Оша отозвала 10 разрешений на передвижения во время чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава комендатуры Малик Нурдинов.

По его словам, в то время, когда людям не хватает лекарств и продуктов, недобросовестные граждане берут спецпропуск для своих личных целей.

«Выдача пропусков ограничена. На сегодняшний день мы хотим обеспечить всех, кто в них действительно нуждается. Вчера мы забрали 10 пропусков. В частности, один человек взял пропуск для пикника, другой просто так разъезжал по своим нуждам. Им должно быть стыдно, нельзя играть с людьми», — сказал Малик Нурдинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149411/
просмотров: 643
Версия для печати
Материалы по теме
Задержанный милиционер пытался продать пропуск за 14 тысяч сомов
Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов для работы с пропусками
Житель Чуйской области ездил по Бишкеку с фальшивым пропуском. Его задержали
В городе Ош мужчина избил дежурного на карантинном посту
Мужчина заразился коронавирусом от родственницы и умер. У нее не было симптомов
Если ребенок остался в другом районе без мамы. Комендант Оша обещает содействие
Ошская милиция готова доставить фермерам нужные запчасти для сельхозтехники
В Ошской области у четырех милиционеров подозревают коронавирус
Адвокат Сапара Исакова не может получить пропуск, чтобы защищать его интересы
Режим ЧП в Бишкеке. Большинство заявок на пропуска отклоняют
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запускает тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; для онлайн-обучения школьников Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
Операторы&nbsp;О! помогли принять тысячи звонков по&nbsp;номеру &laquo;Штаба помощи&raquo; 1227 Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор&nbsp;О! в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
7 апреля, вторник
13:36
Уволен глава УВД Ленинского района Бишкека Мадияр Кулуев Уволен глава УВД Ленинского района Бишкека Мадияр Кулуе...
13:17
Комендант Оша рассказал, в каких случаях на блокпосту могут применить оружие
13:12
Взял пропуск для пикника. Комендатура Ошской области отозвала 10 разрешений
12:46
Десятая годовщина Апрельской революции. Президент почтил память погибших
12:37
В Ошской области начали штрафовать лиц, нарушивших комендантский час