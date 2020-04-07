Взял пропуск для пикника. Комендатура Ошской области отозвала 10 разрешений

Комендатура Ноокатского, Кара-Суйского районов и города Оша отозвала 10 разрешений на передвижения во время чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава комендатуры Малик Нурдинов.

По его словам, в то время, когда людям не хватает лекарств и продуктов, недобросовестные граждане берут спецпропуск для своих личных целей.

«Выдача пропусков ограничена. На сегодняшний день мы хотим обеспечить всех, кто в них действительно нуждается. Вчера мы забрали 10 пропусков. В частности, один человек взял пропуск для пикника, другой просто так разъезжал по своим нуждам. Им должно быть стыдно, нельзя играть с людьми», — сказал Малик Нурдинов.