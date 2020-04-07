О контактах больных коронавирусом бишкекчан рассказал мэр Азиз Суракматов

В Бишкеке коронавирус подтвержден у 25 жителей. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, они имели близкий контакт с 60 родственниками, еще 204 контакта — коллеги, друзья и знакомые.

«Бишкек — самый крупный город страны, и здесь высок риск распространения новой инфекции. По подсчетам сейчас заболеваемость приближается к пику, но пойдет на спад только при строгом соблюдении режима карантина», — сказал он.

Азиз Суракматов напомнил, почему важно оставаться дома и минимизировать контакты.

«Был случай, когда один таксист заразился сам и заразил шестерых членов семьи», — сказал он.

По словам мэра, сейчас в обсервации и на домашнем карантине находится 1,5 тысячи граждан.

«У них взяты анализы. После повторного анализа они будут сняты с учета, если у них будут отрицательные исследования. Уже сняты с наблюдения 1 тысяча 359 человек», — сказал он.