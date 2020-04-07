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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Переговоры с Китаем по поводу открытия границ для грузоперевозок продолжаются

Переговоры с Китаем по поводу открытия границ для грузоперевозок продолжаются. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев. 

По его словам, ранее направлена нота в МИД КНР, состоялась видеовстреча с участием вице-премьеров двух стран. Разработан и утвержден новый алгоритм для водителей большегрузов на пропускных пунктах «Торугарт» и «Иркештам» с учетом создания условий для кыргызских грузоперевозчиков.

В Кыргызстане на сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять излечились. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149374/
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