Переговоры с Китаем по поводу открытия границ для грузоперевозок продолжаются. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, ранее направлена нота в МИД КНР, состоялась видеовстреча с участием вице-премьеров двух стран. Разработан и утвержден новый алгоритм для водителей большегрузов на пропускных пунктах «Торугарт» и «Иркештам» с учетом создания условий для кыргызских грузоперевозчиков.

В Кыргызстане на сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять излечились.