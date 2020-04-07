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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Не о коронавирусе. Мэрия Бишкека продолжает строительство велодорожки

Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» продолжают строительство велодорожки и тротуаров в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сейчас укладывается асфальт по проспекту Чуй от улицы Исанова до улицы Абдрахманова. Одновременно на проспекте обновили разметку.

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В мэрии напомнили, что велодорожка пройдет с восточной стороны проспекта Манаса и западной стороны улицы Байтика Баатыра/Абдрахманова от улицы Ахунбаева до проспекта Чуй. Появится пространство для велосипедистов и от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова вдоль проспекта Чуй. Также на всех этих улицах будут обустроены тротуары.

В мэрии добавили, что строительные и дорожные работы идут по графику без срывов.

По вопросам ремонта дорог можно обращаться по телефону: 0555888161.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149345/
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