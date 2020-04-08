В Бишкеке 8 апреля дождь. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 13 часов 5 минут.
В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
У кого намечается той
Суюнбек Касмамбетов
Родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Заместитель руководителя аппарата ЖК.
Талантбек Эргешов
Родился 8 апреля 1971 года в селе Ак-Босого Ошской области. Командующий Национальной гвардией Вооруженных сил КР.
Алмазбек Уланов
Родился 8 апреля 1977 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.
Азамат Араев
Родился 8 апреля 1978 года. Заместитель руководителя аппарата правительства.
Памятные даты
День сотрудника органа по контролю наркотиков КР
День сотрудника органа по контролю наркотиков в Кыргызстане учрежден в 2006 году.
Впервые орган, контролирующий наркотики, создан в Кыргызской Республике в 1993-м. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.
Люди, которые меняли мир
Родился историк Сабыр Аттокуров
Он занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Сабыр Аттокуров — автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.
Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.
В конце 1980-х по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что он в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, о традициях и обычаях, о необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.
Умер в 2005 году.