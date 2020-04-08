В Бишкеке 8 апреля дождь. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 13 часов 5 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Суюнбек Касмамбетов

Родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Заместитель руководителя аппарата ЖК.

Талантбек Эргешов

Родился 8 апреля 1971 года в селе Ак-Босого Ошской области. Командующий Национальной гвардией Вооруженных сил КР.

Алмазбек Уланов

Родился 8 апреля 1977 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.

Азамат Араев

Родился 8 апреля 1978 года. Заместитель руководителя аппарата правительства.

Памятные даты

День сотрудника органа по контролю наркотиков КР

День сотрудника органа по контролю наркотиков в Кыргызстане учрежден в 2006 году.

Впервые орган, контролирующий наркотики, создан в Кыргызской Республике в 1993-м. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.

Люди, которые меняли мир

Родился историк Сабыр Аттокуров

Фото open.kg. Сабыр Аттокуров

Сабыр Аттокуров родился 8 апреля 1932 года в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области.

Он занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Сабыр Аттокуров — автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.

Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.

В конце 1980-х по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что он в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, о традициях и обычаях, о необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.

Умер в 2005 году.