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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели

В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, дезинфицирующие установки для автотранспорта, пешеходов разработали и подарили городу столичные предприниматели.

«Две кабины устанавливаются в республиканской клинической инфекционной больнице: одна для транспорта и машин скорой помощи, вторая — для пешеходов. Дезинфицирующий туннель в среднем в час расходует литр жидкости. Ее состав — этиловый спирт, вода и глицерин — безвреден для человека, в антисептик для машин добавляют хлор», — отметили в муниципалитете.

По словам разработчиков аппаратуры, общая стоимость двух туннелей — около 1,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149323/
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