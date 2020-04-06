В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, дезинфицирующие установки для автотранспорта, пешеходов разработали и подарили городу столичные предприниматели.

«Две кабины устанавливаются в республиканской клинической инфекционной больнице: одна для транспорта и машин скорой помощи, вторая — для пешеходов. Дезинфицирующий туннель в среднем в час расходует литр жидкости. Ее состав — этиловый спирт, вода и глицерин — безвреден для человека, в антисептик для машин добавляют хлор», — отметили в муниципалитете.

По словам разработчиков аппаратуры, общая стоимость двух туннелей — около 1,5 миллиона сомов.