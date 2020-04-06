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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как жителям Чуйской области получить гумпомощь. Номера горячих линий по районам

В Чуйской области фиксируют много случаев, когда гуманитарную помощь просят состоятельные люди, оставляя без пропитания нуждающихся граждан. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

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Там напомнили: если человек остро нуждается в продуктовой помощи или лично знает тех, кому действительно нужна поддержка, он может оставить заявки по месту жительства. «Учитывая, что наборы продуктов питания в ограниченном количестве, будем надеяться, что заявки будут поступать при острой необходимости и помощь получат действительно нуждающиеся люди», — отметили в полпредстве.

Горячие линии социальной поддержки по Чуйской области:

  • Кеминский район — 0313550610; 0703752745;
  • Чуйский район — 0702053693;
  • Иссык-Атинский район — 0313250020;
  • Аламединский район — 0312339185;
  • Сокулукский район — 0772681132;
  • Московский район — 0555414057
  • Жайылский район — 0772501774;
  • Панфиловский район — 0551312483; 0313751131;
  • город Токмак — 0313834398.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149318/
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