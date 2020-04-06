Как жителям Чуйской области получить гумпомощь. Номера горячих линий по районам

В Чуйской области фиксируют много случаев, когда гуманитарную помощь просят состоятельные люди, оставляя без пропитания нуждающихся граждан. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

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Там напомнили: если человек остро нуждается в продуктовой помощи или лично знает тех, кому действительно нужна поддержка, он может оставить заявки по месту жительства. «Учитывая, что наборы продуктов питания в ограниченном количестве, будем надеяться, что заявки будут поступать при острой необходимости и помощь получат действительно нуждающиеся люди», — отметили в полпредстве.

Горячие линии социальной поддержки по Чуйской области: