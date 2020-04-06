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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мужчина заразился коронавирусом от родственницы и умер. У нее не было симптомов

Один из скончашихся от коронавируса житель Ошской области контактировал с родственницей, у которой инфекция протекала бессимптомно. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, супруга мужчины вернулась из-за рубежа с сестрой, у второй подтвердился коронавирус.

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Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили

«Болезнь женщины протекала без выраженных симптомов, а мужчина скончался после контакта с ней. И у нескольких членов семьи тоже подтвердился COVID-19», — сказали в штабе.

Отметим, выздоровевшие от коронавируса люди пожаловались на то, что их не лечили. Однако министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов заявил, что болезнь может протекать бессимптомно, но вирус присутствует в организме, что еще более опасно для окружающих.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149306/
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