Мужчина заразился коронавирусом от родственницы и умер. У нее не было симптомов

Один из скончашихся от коронавируса житель Ошской области контактировал с родственницей, у которой инфекция протекала бессимптомно. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, супруга мужчины вернулась из-за рубежа с сестрой, у второй подтвердился коронавирус.

Читайте по теме Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили

«Болезнь женщины протекала без выраженных симптомов, а мужчина скончался после контакта с ней. И у нескольких членов семьи тоже подтвердился COVID-19», — сказали в штабе.

Отметим, выздоровевшие от коронавируса люди пожаловались на то, что их не лечили. Однако министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов заявил, что болезнь может протекать бессимптомно, но вирус присутствует в организме, что еще более опасно для окружающих.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.