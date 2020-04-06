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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще два человека в Ошской области. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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По его словам, больше всего за сутки коронавирусом заболели в Ошской области. Новых случаев там зарегистрировано 47. «В Джалал-Абадской области — 13 человек, Бишкеке — 5, Чуйской области — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 1 и Баткенской — 1», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149283/
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