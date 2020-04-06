За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 72 тысячи человек

За сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 72 тысячи 96 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня число людей, зараженных вирусом, составляет 1 миллион 274 тысячи 923. Вне Китая отмечено 1,2 миллиона случаев, а в самой республике — 82 тысячи 626.

Больше всего зараженных в США (337 тысяч 620), Испании (131 тысяча 646), Италии (128 тысяч 948), Германии (100 тысяч 123), Франции (93 тысячи 780) и Иране (58 тысяч 226).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 183 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 260 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 361 человека.

После заражения коронавирусом скончались 69 тысяч 479 человек (рост на 4 тысячи 708 за сутки). В том числе в Италии умерли 15 тысяч 887 человек, в Испании — 12 тысяч 641, во Франции — 8 тысяч 78.

В Кыргызстане зарегистрировали 147 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 584, в Узбекистане — 342. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.