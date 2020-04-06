За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 72 тысячи человек

За сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 72 тысячи 96 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня число людей, зараженных вирусом, составляет 1 миллион 274 тысячи 923. Вне Китая отмечено 1,2 миллиона случаев, а в самой республике — 82 тысячи 626.
Больше всего зараженных в США (337 тысяч 620), Испании (131 тысяча 646), Италии (128 тысяч 948), Германии (100 тысяч 123), Франции (93 тысячи 780) и Иране (58 тысяч 226).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 183 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 260 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 361 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 147 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 584, в Узбекистане — 342. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.