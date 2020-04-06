В Бишкеке заработала линия самодиагностики коронавируса

Сегодня заработал алгоритм по ранней диагностике коронавируса «Пациент — call-центр — система здравоохранения». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Теперь жители города могут получить оперативную медицинскую консультацию по вопросам самодиагностики, позвонив на горячую линию Минздрава 118. Медики будут собирать эпидемиологический анамнез прямо по телефону, подробно выяснят детали самочувствия горожанина и заполнят специально разработанную специалистами анкету.

Медикам нужно звонить, если человек прибыл из других стран в последние 30 дней, посещал эпидемиологически неблагополучные регионы страны. Стоит обратиться, если был тесный контакт с инфицированным COVID-19 или человек находился в точках обсервации либо на домашнем карантине под наблюдением врачей. Кроме того, поводом для звонка могут стать высокая температура, кашель, одышка.

В случаях угрозы выявления инфекции на место приедут мобильные бригады медиков в составе врача, эпидемиолога и лаборанта.

«Они будут делать экспресс-скрининг прямо на дому. По результатам экспресс-теста больного изолируют у себя дома до получения результатов анализа ПЦР. Правоохранительные органы обеспечат безопасность», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, разработано мобильное приложение для фиксации передвижений горожан на карантине с ежедневной анкетой о состоянии здоровья. Каждый гражданин на карантине теперь находится и под SMART-контролем. Линия самодиагностики будет работать с 8.00 до 19.00.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.