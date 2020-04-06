10:16
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке заработала линия самодиагностики коронавируса

Сегодня заработал алгоритм по ранней диагностике коронавируса «Пациент — call-центр — система здравоохранения». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Теперь жители города могут получить оперативную медицинскую консультацию по вопросам самодиагностики, позвонив на горячую линию Минздрава 118. Медики будут собирать эпидемиологический анамнез прямо по телефону, подробно выяснят детали самочувствия горожанина и заполнят специально разработанную специалистами анкету.

Медикам нужно звонить, если человек прибыл из других стран в последние 30 дней, посещал эпидемиологически неблагополучные регионы страны. Стоит обратиться, если был тесный контакт с инфицированным COVID-19 или человек находился в точках обсервации либо на домашнем карантине под наблюдением врачей. Кроме того, поводом для звонка могут стать высокая температура, кашель, одышка.

В случаях угрозы выявления инфекции на место приедут мобильные бригады медиков в составе врача, эпидемиолога и лаборанта.

«Они будут делать экспресс-скрининг прямо на дому. По результатам экспресс-теста больного изолируют у себя дома до получения результатов анализа ПЦР. Правоохранительные органы обеспечат безопасность», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, разработано мобильное приложение для фиксации передвижений горожан на карантине с ежедневной анкетой о состоянии здоровья. Каждый гражданин на карантине теперь находится и под SMART-контролем. Линия самодиагностики будет работать с 8.00 до 19.00.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149265/
просмотров: 1799
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане подтверждено 69 новых случаев коронавируса
В Караколе жилой дом заварили замками — мужчина нарушил карантин
За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 72 тысячи человек
На горячую линию «Штаба помощи» ежедневно поступает более 20 тысяч звонков
Минздрав проведет служебное расследование по главврачу Ала-Букинской больницы
Мария Шарапова опубликовала номер телефона, пригласив болельщиков к общению
В Сузаке скончался врач. Третья версия чиновников о причине смерти
Цифра дня. Десять наборов для ПЦР-диагностики COVID-19 есть в Кыргызстане
Большинство читателей 24.kg хотят знать имена заразившихся коронавирусом
#Изоизоляция. Люди массово воссоздают мировые шедевры из подручных средств
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
Что грозит кыргызстанцам за&nbsp;нарушение режимов&nbsp;ЧС и&nbsp;ЧП. Новые штрафы Что грозит кыргызстанцам за нарушение режимов ЧС и ЧП. Новые штрафы
Бизнес
Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о&nbsp;продаже гумпомощи в&nbsp;Эркин-Сае Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
6 апреля, понедельник
10:12
В Кыргызстане подтверждено 69 новых случаев коронавируса В Кыргызстане подтверждено 69 новых случаев коронавирус...
10:12
В Иссык-Кульской области тело пропавшего ученика нашли в озере
10:02
На Иссык-Куле возле лагеря «Хан-Тенири» милиция обнаружила разложившееся тело
09:57
В Караколе жилой дом заварили замками — мужчина нарушил карантин
09:51
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 апреля