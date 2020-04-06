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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав проведет служебное расследование по главврачу Ала-Букинской больницы

Министерству здравоохранения Кыргызстана поручили служебное расследование в отношении главного врача Ала-Букинской районной больницы. Решение принял накануне республиканский штаб.

Медика обвиняют в ненадлежащей работе по обеспечению безопасности сотрудников. По итогам расследования в отношении врача примут соответствующие меры.

В республике девять врачей заразились коронавирусом. По одному — в Бишкеке и Оше, а вот семеро медиков — из Джалал-Абадской области, к которой относится Ала-Букинский район.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса. Два человека умерли, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149258/
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