На горячую линию «Штаба помощи» ежедневно поступает более 20 тысяч звонков

На горячую линию «Штаба помощи» 1227 ежедневно поступает более 20 тысяч звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития.
По ее данным, в течение трех дней адресную продуктовую помощь получили свыше 2 тысяч нуждающихся бишкекчан.
«На депозитный счет Министерства труда и социального развития поступило 4 миллиона 933 тысячи 962 сома. Финансовую помощь оказали государственные, частные компании, благотворительные и общественные организации. Решением комиссии по распределению гуманитарной помощи 4 миллиона 750 тысяч 800 сомов выделили полномочному представительству правительства в Чуйской области», — отметили в ведомстве.
«Штаб помощи» призывает неравнодушных граждан внести свой посильный вклад в общее дело.
Реквизиты для перечисления финансовых средств
Получатель: Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
ИНН: 01003199710041
БИК: 440001
Р/счет 4402011103034541
Банк: Центральное казначейство МФ КР
Код платежа: 14511900
«Элсом»: 0990603030