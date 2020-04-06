На горячую линию «Штаба помощи» ежедневно поступает более 20 тысяч звонков

На горячую линию «Штаба помощи» 1227 ежедневно поступает более 20 тысяч звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития.

По ее данным, в течение трех дней адресную продуктовую помощь получили свыше 2 тысяч нуждающихся бишкекчан.

Читайте по теме Малоимущие и нуждающиеся могут обратиться в «Штаб помощи»

«На депозитный счет Министерства труда и социального развития поступило 4 миллиона 933 тысячи 962 сома. Финансовую помощь оказали государственные, частные компании, благотворительные и общественные организации. Решением комиссии по распределению гуманитарной помощи 4 миллиона 750 тысяч 800 сомов выделили полномочному представительству правительства в Чуйской области», — отметили в ведомстве.

«Штаб помощи» призывает неравнодушных граждан внести свой посильный вклад в общее дело.