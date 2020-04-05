Цифра дня. Десять наборов для ПЦР-диагностики COVID-19 есть в Кыргызстане

В республике есть 10 наборов тест-систем для ПЦР-диагностики коронавируса. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, одного набора хватает на проведение 220 анализов.

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Ранее на брифинге он заявил, что Кыргызстан ожидает поставки еще 534 наборов: 84 — из КНР, 90 — из России и 360 — из Турции.

По словам чиновника, пока нельзя точно сказать, на проведение какого количества анализов их хватит. «Тест-наборы разные. Есть на 50 анализов, другие — на 100, третьи — на 220. Точно скажем, когда получим», — отметил он.

Добавим, что ПЦР-анализом проверяют положительные результаты экспресс-теста на коронавирус.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.