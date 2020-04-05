Цифра дня. Десять наборов для ПЦР-диагностики COVID-19 есть в Кыргызстане

В республике есть 10 наборов тест-систем для ПЦР-диагностики коронавируса. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.
По его словам, одного набора хватает на проведение 220 анализов.
Ранее на брифинге он заявил, что Кыргызстан ожидает поставки еще 534 наборов: 84 — из КНР, 90 — из России и 360 — из Турции.
По словам чиновника, пока нельзя точно сказать, на проведение какого количества анализов их хватит. «Тест-наборы разные. Есть на 50 анализов, другие — на 100, третьи — на 220. Точно скажем, когда получим», — отметил он.
Добавим, что ПЦР-анализом проверяют положительные результаты экспресс-теста на коронавирус.
В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Два человека умерли, девять излечились.