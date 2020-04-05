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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мигранты, пропуска, дезинфекция. На что еще жалуются депутатам кыргызстанцы

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко рассказала 24.kg, на что жалуются заявители, присылающие письма депутатам.

Отметим, что ранее профильный комитет создал электронную почту специально для приема сообщений.

По словам Натальи Никитенко, специальный электронный адрес открыли только вчера, а уже поступило более 20 писем. Жалобы поступают в основном из регионов.

«Мы направляем эти письма в соответствующие госорганы и штаб. Мы также мониторим ответы чиновников. Стараемся оперативно реагировать и решать. Письма приходят из разных регионов, вопросы разные, есть к комендатуре по поводу пропусков, жалобы, есть к органам местной власти по обработке и дезинфекции в регионах, по вопросам работы ЦОН, организации доставки застрявщих на границах мигрантов на родину», — заметила она.

Нардеп добавила, что по вопросу дезинфекции в регионах люди озвучивают претензии к правительству. «Ранее сообщалось, что дезинфекцию проводит МЧС, а айыл окмоту не активны. Но представители МСУ прислали информацию о том, что сами дезинфицируют, средства выделяют, работу проводят и возмущены, что об этом не сказали. Есть жалобы и вопросы, почему многих медиков отправили в отпуск без содержания. Я, кстати, этот вопрос поднимала, абсолютно согласна, что это неправильно. Есть вопросы и обращения, чтобы во время обучения школьников на дому оплату за интернет не брали», — рассказала Наталья Никитенко.

Письма с жалобами и претензиями можно отправлять на электронную почту pravoporyadok7@gmail.com.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149216/
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