Режим ЧП в Бишкеке. Милиция выявила 26 фактов подделки пропусков

В комендатуру Бишкека за два дня поступило более 11 тысяч заявок на получение пропуска. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

По его словам, за минувшие сутки — 1 тысяча 468 обращений, из которых одобрено 72.

«Есть отдельные факты подделки пропусков. На сегодня выявлено 26 случаев использования подложных пропусков. Все эти факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Подделка документов» УК КР», — сказал Алмазбек Орозалиев.

В Кыргызстане на сегодня 147 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Один человек умер, девять излечились.