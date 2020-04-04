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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу

Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов поделился прогнозом по коронавирусу. Об этом сообщила его советник Елена Баялинова.

Мы не должны паниковать, но в то же время всегда должны рассчитывать на худшую позицию. 

Сабиржан Абдикаримов

«Мы не можем знать, что случится в ближайшее время, поскольку коронавирус и связанную с ним ситуацию продолжают изучать и исследовать. Пока очень рано делать какой-либо прогноз, потому что мы еще не прошли инкубационный период от последнего случая регистрации», — пояснил чиновник.

«Тем не менее мы подготовили все нужные расчеты на сегодня, месяц и три месяца вперед: по медикаментам, врачам, средствам, койкам, больницам, пациентам и контактным и передали их в правительство, где есть программы других министерств и ведомств», — добавил Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149159/
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