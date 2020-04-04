Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу

Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов поделился прогнозом по коронавирусу. Об этом сообщила его советник Елена Баялинова.

Мы не должны паниковать, но в то же время всегда должны рассчитывать на худшую позицию. Сабиржан Абдикаримов

«Мы не можем знать, что случится в ближайшее время, поскольку коронавирус и связанную с ним ситуацию продолжают изучать и исследовать. Пока очень рано делать какой-либо прогноз, потому что мы еще не прошли инкубационный период от последнего случая регистрации», — пояснил чиновник.

«Тем не менее мы подготовили все нужные расчеты на сегодня, месяц и три месяца вперед: по медикаментам, врачам, средствам, койкам, больницам, пациентам и контактным и передали их в правительство, где есть программы других министерств и ведомств», — добавил Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, девять из них — медработники. Один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.