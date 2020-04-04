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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Размер компенсации для врачей, заразившихся коронавирусом, еще не определили

Вопрос компенсации врачам, заразившимся коронавирусом, прорабатывается. Об этом 24.kg сообщила советник министра здравоохранения по связям с общественностью Елена Баялинова.

«Механизм компенсации пока на рассмотрении правительства и Минздрава», — сказала она.

Отметим, что в соседнем Казахстане госкомиссией по обеспечению режима ЧП принято решение о выплате 2 миллионов тенге (около 400 тысяч сомов) каждому медработнику, который был задействован в противоэпидемических мероприятиях, в случае его заражения коронавирусом. В случае смерти медика от Covid-19 выплата составит 10 миллионов тенге (около 2 миллионов сомов). В Узбекистане, по словам президента Шавката Мирзиеева, медработник, заразившийся COVID-19 во время лечения пациентов, получит единовременную компенсацию в размере 100 миллионов сумов (около 1 миллиона сомов).

Напомним, сегодня стало известно о девяти случаях заражения коронавирусом медицинских работников в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, шестеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149128/
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