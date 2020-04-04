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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане шесть человек, зараженных коронавирусом, находятся в реанимации

В Кыргызстане шесть человек из числа зараженных коронавирусом находятся в реанимации. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения.

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По его словам, 45-летний мужчина в Оше подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «59-летний мужчина в Ноокате находится в тяжелом состоянии, 63-летняя и 60-летняя женщины в Оше — в тяжелом состоянии, 60-летняя женщина в Нарыне — в тяжелом состоянии. В то же время 33-летний мужчина в Джалал-Абаде вышел из тяжелого состояния», — рассказал Касымбек Мамбетов.

Отметим, что в стране девять медиков заразились коронавирусной инфекцией.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, шестеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149118/
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