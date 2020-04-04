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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке увеличат количество мобильных медбригад для выявления коронавируса

Количество мобильных медицинских бригад в Бишкеке увеличат. Об этом сообщил мэр города Азиз Суракматов на оперативном совещании.

По его словам, сейчас надо ускорить работу по выявлению граждан, контактировавших с людьми с подозрением на вирус, и создать условия для врачей и эпидемиологов. Ранее в Бишкеке было 10 бригад, каждая из которых состояла из врача ЦСМ и эпидемиолога Госсанэпиднадзора. Теперь в каждой команде будет работать и лаборант для скрининг-тестов (экспресс-тесты, ПЦР) на дому, чтобы избежать лишних передвижений по городу.

Медицинскую консультацию по вопросам коронавируса горожане смогут получить с 6 апреля, позвонив на горячую линию Минздрава по номеру 118.

Операторы-ординаторы оперативно будут собирать эпидемиологический анамнез прямо по телефону. В случае угрозы выявления инфекции на место будут выезжать мобильные бригады и передавать данные в оперативный штаб Минздрава.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, шестеро вылечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149114/
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