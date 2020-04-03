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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткене от коронавируса выздоровела 34-летняя женщина

В Баткене 34-летняя женщина выздоровела от коронавируса. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, сегодня, 3 апреля, из Баткенской областной больницы выписана женщина, которая была госпитализирована с диагнозом COVID-19 и излечилась от него. «Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, повторный ПЦР-анализ показал отрицательный результат», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, шестеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149093/
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