В Бишкеке 3 апреля без осадков. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 12 часов 50 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Азиз Аалиев Родился 3 апреля 1972 года в городе Фрунзе. Председатель Российско-Кыргызского фонда развития.

Памятные даты

День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики

Согласно постановлению правительства КР от 4 марта 2005 года, «учитывая важную роль и большой вклад работников бухгалтерского учета и аудита в реформирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике», в целях повышения престижа и общественной значимости профессий 3 апреля ежегодно отмечается День бухгалтеров и аудиторов республики.

Всемирный день вечеринки

Идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринок под девизом: «Вечеринка — это противоположность войны».

С каждым годом праздник набирал популярность и к настоящему времени приобрел статус международного.

День рождения мобильного телефона

Фото YouTube. Samsung Galaxy Fold

Знаковое событие произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.

Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 килограммов. Так что новый аппарат, по которому совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, стал настоящим технологическим прорывом.