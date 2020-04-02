Администрация Сокулукского района самоизолировалась в местном акимиате

Администрация Сокулукского района находится в обсервации в здании местного акимиата. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Минздраве.

Отмечается, что такое решение принял аким района. Чиновники решили самоизолироваться после того, как в Сокулуке выявили один случай заболевания коронавирусом.

Отметим, ранее депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что супруга завотделом по аграрным вопросам Сокулукского акимиата якобы лежит в инфекционке с коронавирусом. А 40 человек во главе с акимом самоизолировались в здании райадминистрации. Накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат также возмутилась ответом представителей ГКНБ, которые информацию опровергли. Более того в Госкомитете сообщили, что распространителя фейка уже задержали.

Напомним, что в Чуйской области выявлены пять больных: по одному в Канте, Сокулуке и Московском районе и двое в селе Кок-Жар Аламединского района. Во всех населенных пунктах усилены карантинные посты и введены дополнительные меры безопасности.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое в Ноокате, двое в Оше и один в Джалал-Абаде.