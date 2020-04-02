Адвокат может общаться с Атамбаевым только через стекло: из-за коронавируса

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев возмущен, что ему приходится общаться со своим подзащитным через стекло. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, он навещает находящегося под следствием клиента, но встречи из-за карантина сокращены и происходят через стекло.

«Это очень неудобно, поскольку мне нужен личный контакт, нужно обсудить различные детали, а это не получается сделать из-за ограничений. Что касается суда по событиям в Кой-Таше, то уже два заседания отложены в связи с режимом ЧП и, когда они состоятся, неизвестно. Алмазбек Атамбаев будет в них участвовать. Чувствует он себя нормально, насколько это возможно в условиях следственного изолятора», — сказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что свиданий с женой и детьми Атамбаеву не дают. Как и другим арестантам. Передачи с продуктами питания в СИЗО ГКНБ, где содержится бывший глава государства, принимают. Отметим, в СИЗО-1 прием посылок существенно ограничен, еда исключена.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева и событиям в Кой-Таше — идут судебные процессы.