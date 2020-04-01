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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Минсоцразвития продолжит выплату пособий малоимущим

Малоимущим, получающим пособия, будут выплачены деньги. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, пособия будут получать и те, у кого завершились сроки.

«К сожалению, не все граждане могут приехать в районный центр. Мы проводим мониторинг, на самом ли деле семья имеет все справки. Так как все документы собрать не получится, мы проработали проект, по которому пособия будут выплачены и в режиме ЧП. Пособие по малообеспеченности составляет 810 сомов на ребенка. Его получают семьи, где есть дети до 16 лет», — сказала Ализа Солтонбекова.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148823/
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