Всех жителей села Иссык-Куль изолируют из-за нарушителей домашнего карантина

Всех жителей села Иссык-Куль Тюпского района изолируют из-за нарушителей домашнего карантина. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, восемь сельчан, приехавших из зарубежных стран, не соблюдали домашний карантин.

«Они были принудительно помещены в обсервацию. Из-за того, что они нарушили условия домашнего карантина при ЧС, областной оперативный штаб принял решение об изоляции всех сельчан во избежание распространения коронавируса», — отметили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.