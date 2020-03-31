Число контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 — 5 тысяч 771 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, контактные лица разделены на две категории: первая — это близкие и семейные контакты — 1 тысяча 561 человек, вторая — друзья, коллеги, соседи — 4 тысячи 210 человек.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.