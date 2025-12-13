Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.
Отмечается, что решение принято в связи с завершением срока дипломатической службы.
Таалай Базарбаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Итальянской Республике, постоянного представителя КР при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития, говорится в документе.
Таалай Базарбаев служил на этом посту с мая 2021 года.