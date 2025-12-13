Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Фото из архива. Теперь уже бывший посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев

Отмечается, что решение принято в связи с завершением срока дипломатической службы.

Таалай Базарбаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Итальянской Республике, постоянного представителя КР при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития, говорится в документе.

Таалай Базарбаев служил на этом посту с мая 2021 года.