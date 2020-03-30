Число зараженных коронавирусом превысило 700 тысяч человек

На сегодня в мире коронавирусом заразились 722 тысячи 289 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки число заразившихся увеличилось на 57 тысяч 681. Вне Китая зафиксировали 720,1 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 133.
Больше всего зараженных в США (142 тысячи 328), Италии (97 тысяч 689), Испании (80 тысяч 110), Германии (62 тысячи 95), Франции (40 тысяч 723) и Иране (38 тысяч 309).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 177 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 151 тысячи 901 человека. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 745 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 84 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 284 случая, Узбекистане — 144. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.