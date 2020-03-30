Число зараженных коронавирусом превысило 700 тысяч человек

На сегодня в мире коронавирусом заразились 722 тысячи 289 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки число заразившихся увеличилось на 57 тысяч 681. Вне Китая зафиксировали 720,1 тысячи случаев, а в самой республике — 82 тысячи 133.

Больше всего зараженных в США (142 тысячи 328), Италии (97 тысяч 689), Испании (80 тысяч 110), Германии (62 тысячи 95), Франции (40 тысяч 723) и Иране (38 тысяч 309).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 177 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 151 тысячи 901 человека. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 745 человек.

После заражения коронавирусом скончались 33 тысячи 968 (рост на 3 тысячи 122 за сутки). В том числе в Италии умерли 10 тысяч 779 человек, Испании — 6 тысяч 803 и Хубэе — 3 тысячи 186.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 284 случая, Узбекистане — 144. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.