В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей. Об этом сообщил сайт мэра российской столицы.

Покидать квартиры разрешили только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, выносить мусор.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска.

Новые правила не ограничивают передвижение личного и служебного, специального и общественного транспорта.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — рассказал Собянин.

Домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.

Кроме того, мэр распорядился выплачивать компенсацию всем безработным. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.