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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская». Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, на дверях станций разместили стикеры, на которых названия обозначаются как «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская», чтобы напомнить жителям столицы о необходимости оставаться дома из-за коронавируса.

«Таким образом, как и многие компании сейчас, метрополитен напоминает пожилым москвичам и не только оставаться дома, чтобы сберечь здоровье себе и близким», — сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В ТАСС напомнили, что ранее президент России Владимир Путин объявил следующую неделю «нерабочей» из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Затем мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Кроме того, в эти дни в столице будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148436/
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