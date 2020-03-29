08:58
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Россия полностью закрывает границы

Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По его данным, премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России, а также через сухопутный участок границы с Беларусью из-за коронавируса COVID-19. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Пересекать границу смогут дипломаты, водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций.

Также запрет не распространяется на россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства, жителей Калининградской области, следующих железнодорожным пассажирским транспортом, россиян, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148390/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане задержали 150 нарушителей комендантского часа
Apple расскажет пользователям о коронавирусе с помощью специального приложения
Минздрав КР разработал правила захоронения умерших от коронавирусной инфекции
В Кыргызстане распределять гумпомощь и деньги будет спецкомиссия
Режим ЧП в Бишкеке. Мэрия не оставит одиноких пожилых без горячего питания
В Узбекистане от коронавируса скончался врач. Он занимался самолечением
Маски, перчатки и брызги санитайзера. В Бишкеке провели первую онлайн-свадьбу
450 индийских студентов-медиков просят эвакуировать их из Кыргызстана
Медиков в режим чрезвычайной ситуации будут развозить 350 машин
В Кыргызстане недостатка в тест-системах для выявления коронавируса нет
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Режим ЧП. Так выглядит маршрутный лист, но&nbsp;где его распечатать, непонятно Режим ЧП. Так выглядит маршрутный лист, но где его распечатать, непонятно
В&nbsp;Бишкеке около 160 человек задержали за&nbsp;нарушение комендантского часа В Бишкеке около 160 человек задержали за нарушение комендантского часа
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo;: Специальные условия для рекламы сервисов доставки ИА «24.kg»: Специальные условия для рекламы сервисов доставки
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
29 марта, воскресенье
08:57
В Кыргызстане задержали 150 нарушителей комендантского часа В Кыргызстане задержали 150 нарушителей комендантского...
08:53
Пандемия коронавируса. Россия полностью закрывает границы
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 марта, суббота
23:02
Во Вьетнаме мотоциклистка выжила после столкновения с поездом
22:01
Apple расскажет пользователям о коронавирусе с помощью специального приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 марта: днем без осадков
20:44
Минздрав КР разработал правила захоронения умерших от коронавирусной инфекции
20:04
Владелец вебкам-студии Даниэль Ажиев водворен в СИЗО-1 до 26 мая