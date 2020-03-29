Пандемия коронавируса. Россия полностью закрывает границы

Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По его данным, премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России, а также через сухопутный участок границы с Беларусью из-за коронавируса COVID-19. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Пересекать границу смогут дипломаты, водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций.

Также запрет не распространяется на россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства, жителей Калининградской области, следующих железнодорожным пассажирским транспортом, россиян, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.